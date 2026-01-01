100 milliós panel? Már senki sem kapja fel a fejét – így őrültek meg a magyarok az Otthon Starttól
Ha valaki még 2-3 éve azt mondja, hogy panelért 100 millió forintot fizetnek Budapesten, valószínűleg kinevették volna. 2025-ben viszont ez már nem extrém hír, hanem új piaci valóság. A magyar lakáspiac egyetlen év alatt olyan fordulatszámra kapcsolt, amire évtizedek óta nem volt példa – és a folyamat élére egyértelműen az Otthon Start állt – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Fix 3 százalékos hitel, soha nem látott keresleti roham, történelmi áremelkedés: 2025-ben egyszerre szakadt el minden korábbi kapaszkodó.
Az év, amikor elszabadult…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.