2025 a fordulatok éve volt az ingatlanpiacon, nem a fellélegzésé

2025 elején sokan egészen más forgatókönyvre számítottak a hazai ingatlanpiacon, mint ami végül megvalósult. Az állampapírokból felszabaduló milliárdok, valamint a magánnyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetősége alapján széles körben elterjedt volt az a várakozás, hogy jelentős tőke áramlik majd az ingatlanpiacra. Elemzők, eladók és fejlesztők is arra készültek, hogy ez a pénzrobbanás látványosan megemeli a tranzakciószámokat és az árakat.

A valóság azonban árnyaltabb lett. Bár a megtakarítások egy része valóban megjelent a piacon, nem ez vált a 2025-ös év fő mozgatórugójává….