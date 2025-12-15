OtthonTérkép mobilapp – Legyél Te az első, aki tud az árváltozásokról!
Megtaláltad azt a lakást, amibe már most beleszerettél, de az ára még magasabb a vártnál? Nem biztos, hogy le kell mondanod róla. A lakáspiacon gyakran előfordul, hogy a tulajdonos egy idő után mérsékli az árat – és ilyenkor azok kerülnek előnybe, akik az elsők között értesülnek a változásról.
Az OtthonTérkép app Árfigyelő funkciója éppen ebben segít: azonnali push értesítést küld, amint csökken egy általad figyelt ingatlan ára. A gyorsan változó piacon ez sokszor döntő előnyt jelent, hiszen a legjobb ajánlatokat…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.