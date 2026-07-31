Meglepő fordulat az albérletpiacon: már van magyar egyetemváros, ahol olcsóbb lakást venni, mint bérelni
A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével minden évben több tízezer család kezdi meg a versenyfutást a kiadó lakásokért. Idén azonban a megszokott albérletvadászat mellett egyre többen tesznek fel egy egészen más kérdést: biztosan megéri havonta akár 150-250 ezer forintot kifizetni bérleti díjra, vagy bizonyos városokban már jobban járhatnak egy saját lakás megvásárlásával? A kérdésnek a Pénzcentrum járt utána.
Az Otthon Start kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitele alapjaiban változtatta meg a számításokat. Míg néhány éve egy egyetemista gyermek számára szinte kizárólag az…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.