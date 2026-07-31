Meglepő fordulat az albérletpiacon: már van magyar egyetemváros, ahol olcsóbb lakást venni, mint bérelni

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével minden évben több tízezer család kezdi meg a versenyfutást a kiadó lakásokért. Idén azonban a megszokott albérletvadászat mellett egyre többen tesznek fel egy egészen más kérdést: biztosan megéri havonta akár 150-250 ezer forintot kifizetni bérleti díjra, vagy bizonyos városokban már jobban járhatnak egy saját lakás megvásárlásával? A kérdésnek a Pénzcentrum járt utána.

Az Otthon Start kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitele alapjaiban változtatta meg a számításokat. Míg néhány éve egy egyetemista gyermek számára szinte kizárólag az…