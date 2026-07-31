Teljesen átalakul Budapest ikonikus fürdője: 110 éves részt zárhatnak le a nagyszabású felújítás miatt

Hamarosan látványos átalakulás kezdődik Budapest egyik legismertebb fürdőjében. Megkezdődhet a több mint 110 éves Széchenyi Gyógyfürdő első nagy rekonstrukciós üteme, amely során a női termálrész teljes műszaki felújításon esik át, miközben a műemléki értékeket is restaurálják. A beruházás különleges kihívása, hogy a munkálatok idején a fürdőnek továbbra is működnie kell – írja a Magyar Építők.

Elindult a régóta várt felújítás első szakasza

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Európa egyik legnagyobb és legismertebb gyógyfürdőjének korszerűsítése. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kiírta…