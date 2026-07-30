Így számítják ki a nyugdíjadat Magyarországon: nem csak az utolsó fizetésed számít

Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíj összegét az utolsó néhány év fizetése alapján állapítják meg. A valóság ennél jóval összetettebb: az induló nyugdíjat alapvetően az 1988 óta megszerzett, járulékalapot képező keresetek és az elismert szolgálati idő határozza meg. Vagyis nemcsak az számít, mennyit keres valaki közvetlenül a nyugdíjba vonulás előtt, hanem lényegében a teljes életpályája. […]