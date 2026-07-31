Vége a hosszú irodabérletek korszakának? Egyre több cég választ rugalmasabb megoldást
Néhány év alatt teljesen átalakult a vállalatok irodákkal kapcsolatos szemlélete. A hibrid munkavégzés térnyerése, a gazdasági bizonytalanság és a folyamatosan változó üzleti környezet miatt ma már egyre kevesebb cég szeretne évekre elköteleződni egy hagyományos irodabérleti szerződés mellett. A vállalkozások számára sokkal fontosabbá vált, hogy gyorsan tudjanak alkalmazkodni a változó igényekhez, miközben működési költségeiket is könnyebben kézben tarthatják.
Ennek a szemléletváltásnak az egyik legnagyobb nyertese a szolgáltatott irodák piaca lehet. Ami néhány évvel ezelőtt még elsősorban startupok vagy átmeneti megoldást kereső…Tovább a teljes cikkre
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