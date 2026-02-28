Meghökkentő trend terjed Európában: milliókat fizetnek a fiatalok, mégsem kapnak saját lakást

Az európai lakhatási válság új szintre lépett: egyre több fiatal már nem teljes lakást vásárol, hanem csak egyetlen szobát, tulajdonrészt vagy közös ingatlant idegenekkel. Bár ezek a megoldások néhány éve még elképzelhetetlennek tűntek, ma már tízezrek állnak sorban értük – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

A háttérben egyértelmű ok áll: a lakásárak tartósan gyorsabban emelkednek, mint a jövedelmek, így a klasszikus lakásvásárlás sokak számára elérhetetlenné vált.

Már egy szobáért is 30 millió forintot kérnek – és így is hatalmas a kereslet…