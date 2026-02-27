A lakáscél felülírta az öngondoskodást: több mint 100 milliárd forint távozott a nyugdíjpénztárakból

A nyugdíjcélú megtakarítások piacáról 2025-ben jelentős források távoztak: a tagok egy év alatt összesen 107,8 milliárd forintot vontak ki önkéntes nyugdíjpénztári számlájukról lakáscélú felhasználásra. A Magyar Nemzeti Bank szerint ez a tőkekivonás olyan volument ért el, amely már a tényleges nyugdíjasoknak járó kifizetéseket is megelőzte. Miközben a szektor portfóliója a hozamtermelés irányába mozdult el, az […]