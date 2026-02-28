Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértői ennek apropóján összeszedték, hogy hol milyen kamat mellett lehet igényelni a kérdéses támogatott hitelt. Egyre nagyobb a verseny az első lakásszerzők által igényelhető támogatott hitel, az Otthon Start […]Tovább a teljes cikkre
