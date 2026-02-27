Milliárdos megújulás Szegeden: szinte teljesen újjáépítették az SZTE egyik ikonikus épületét
Alig lehet ráismerni a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának Petőfi Sándor sugárúti épületére. A több mint 1,2 milliárd forintos beruházás után a hetvenes években átadott ingatlan gyakorlatilag új életet kapott: energiatakarékosabb, modernebb és funkcióiban is kibővített lett – írja a Magyar Építők.
Az uniós támogatásból és az egyetem saját forrásaiból megvalósult fejlesztést a Bodrogi Bau Kft. végezte el, és a munkálatok mérete alapján túlzás nélkül kijelenthető: nem egyszerű felújításról, hanem szinte teljes újjáépítésről volt szó a Tisza-parti egyetemvárosban.
Szinte mindenhez hozzányúltak: kívül-belül…
