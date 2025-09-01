Az OTP Bank is indul az Otthon Start hitellel

Hazánk egyik legnagyobb bankjánál, az OTP-nél is elérhető szeptember elsejétől az új támogatott hitel. Szeptember elsejétől az OTP Banknál is elérhető az Otthon Start hitel használt- és új építésű ingatlan vásárlására és építésre. A kölcsön 500 ezer Ft és 50 millió Ft között, a futamidő pedig 6 és 25 év között lehet. A hitel kamata […]