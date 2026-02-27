Teraszos új lakás a XIII. kerületben: prémium otthon jelent meg a Kartács utcában közel 1,74 millió Ft/nm áron
Új építésű, nagyméretű terasszal rendelkező lakás került piacra Budapest egyik legkeresettebb városrészében. A XIII. kerületi Kartács utca 21. szám alatt kínált, nappali + két hálószobás ingatlan jól mutatja, milyen árszinten és műszaki tartalommal jelennek meg ma az új lakások a fővárosban.
A közel 76 négyzetméteres alapterületű, több mint 20 négyzetméteres terasszal rendelkező lakás kínálati ára 149,5 millió forint, ami 1,74 millió forintos négyzetméterárnak felel meg. Ez az árszint jól illeszkedik a budapesti új építésű lakások jelenlegi prémium szegmenséhez, különösen a…Tovább a teljes cikkre
