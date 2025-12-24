Megnyílt a pénzcsap a falvak előtt – 20 milliárd forint jut közterekre és középületekre

Ritkán adódó lehetőséghez jutnak a magyar falvak. A kormány két új pályázatot hirdetett meg a Magyar Falu Program keretében, amelyek révén az önkormányzatok összesen 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak közterületeik és középületeik fejlesztésére. A jelentkezési határidő szoros: a pályázatokat január közepe és február közepe között lehet benyújtani – olvashatjuk a Magyar Építők oldalán.

A bejelentést Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tette közzé Facebook-oldalán. Mint fogalmazott: alig hirdették ki a közvilágítás korszerűsítését célzó pályázat eredményeit,…