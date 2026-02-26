Új vezető az Indotek Investments Alapkezelő Zrt. élén

2026 február 19-től dr. Nádasdy Bence tölti be az Indotek Investments Alapkezelő Zrt. vezérigazgatói pozícióját. Új megbízása mellett a szakember tőkepiaci igazgatóként, a management board tagjaként továbbra is felelős az Indotek Group tőke- és bankfinanszírozásának irányításáért, így a vállalat finanszírozási stratégiájának egyik kulcsszereplőjeként folytatja munkáját.

Az Indotek Group tovább erősíti hitel-, és tőkepiaci jelenlétét: február 19.-től dr. Nádasdy Bence vezérigazgatóként irányítja az Indotek Investments Alapkezelő Zrt.-t. A szakember a kinevezés mellett továbbra is tőkepiaci igazgatóként felel a cégcsoport tőke- és bankfinanszírozásáért, így a jövőben egyszerre két kulcsterületen járul hozzá a vállalat stabil növekedéséhez és hosszú távú finanszírozási stratégiájának megvalósításához.

Dr. Nádasdy Bence több mint huszonöt éves szakmai tapasztalattal rendelkezik befektetés, finanszírozási és pénzügyi területeken. Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű ingatlanfejlesztési, energetikai és infrastruktúraprojekt pénzügyi igazgatói és ügyvezetői feladatait látta el a közép-kelet-európai régióban. A CIB Bank strukturált és projektfinanszírozás részlegének vezetésétől az MVM Paks II projekt pénzügyi irányításán át egészen a BudaPart projekt ügyvezetői és pénzügyi igazgató pozíciójáig számos szerepben bizonyította szakmai rátermettségét.

Az Indotek Csoportnál 2021 óta dolgozik pénzügyi igazgatóként. Új feladatkörében dr. Nádasdy Bence az Alapkezelő működésének teljes irányításáért felel, különös hangsúlyt helyezve azokra a tőkepiaci megoldásokra, amelyek továbbra is hosszú távon biztosítják a csoport növekedését és stabilitását. Ezen felül tagja az Indotek Investments Alapkezelő Zrt., valamint az Auchan Retail Magyarország igazgatóságának is.

„A következő években a legfontosabb feladatunk az lesz, hogy a piaci változásokra gyorsan, mégis átgondolt finanszírozási stratégiával reagáljunk. Fontos számomra, hogy a csapatunkkal olyan megoldásokat hozzunk létre, amelyek továbbra is hosszú távon hozzájárulnak a csoport stabilitásához és fejlődéséhez, továbbá lehetővé teszik a nemzetközi tőkepiacon való megjelenésünket is” – mondta dr. Nádasdy Bence.

Az új vezérigazgatói kinevezéssel az Indotek célja, hogy tovább növelje pénzügyi rugalmasságát és megerősítse pozícióját a hazai és regionális tőkepiaci térben. Dr. Nádasdy Bence több területet összekötő, stratégiai szerepvállalása ennek a folyamatnak az egyik fontos pillére lesz.