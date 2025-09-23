A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit Alapkezelő értékes szakmai tapasztalatai beépüljenek az MCC képzési programjaiba, elősegítve a jövő vezetőinek szakmai fejlesztését. A stratégiai partnerséggel új fejezet nyílik a két szervezet eddig is sikeres együttműködésében, amely a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti ismeretek összehangolásával még hatékonyabban támogatja a fiatalok képességeinek kibontakoztatását.

Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium. Az átfogó szakmai megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója és Oláh Márton igazgatósági tag, valamint Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója 2025. szeptember 18-án.

Az aláírás egy hosszú távon építkező együttműködés következő lépcsőfoka, hiszen a két szervezet között már korábban is számos sikeres kezdeményezés valósult meg: a tehetségfoglalkoztatást érintő folyamatos szakmai együttműködés mellett a Gránit Alapkezelő szakemberei több alkalommal is részt vettek MCC-s szakmai rendezvényeken előadói vagy mentori szerepben.

Az aláírás most új mérföldkövet jelent a partnerségben, amely a közös célok még hatékonyabb megvalósítását teszi lehetővé.

„A Gránit Alapkezelőnél mindig is kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatal generációk támogatására és a pénzügyi tudatosság erősítésére. Meggyőződésünk, hogy a jövő vezetőinek felkészítésében kulcsszerepet játszik a gyakorlatban megszerezhető tudás. Éppen ezért tartjuk különösen értékesnek az MCC-vel kötött együttműködést, amelyben tapasztalatainkkal és szakmai jelenlétünkkel járulhatunk hozzá a tehetséges fiatalok fejlődéséhez”

– hangsúlyozta Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

Az MCC-vel kötött stratégiai együttműködés keretében a Gránit Alapkezelő szakmai kezdeményezésben vállal aktív szerepet: a képzési programokhoz való közvetlen hozzájárulás mellett a Gránit Alapkezelő szakemberei előadóként és mentorokként támogatják az MCC hallgatóit, közösen kutatási és esettanulmány-projekteket valósítanak meg, valamint szervezetlátogatásokat, workshopokat és hallgatói projektheteket tartanak. Októberben már meg is valósul az a különleges projekthét, amely során az MCC Vezetőképző Akadémiájának csapata a Gránit Alapkezelő ingatlanalapjainak „zöldítési” lehetőségeit vizsgálja, a befektetési műhely szakembereinek mentorálása mellett.

A most aláírt együttműködés hosszú távon nemcsak a fiatal szakemberek fejlődését és a tudásmegosztást segíti elő, hanem erősíti a szakmai közösségeket is, ezáltal hozzájárulva mind a Gránit Alapkezelő, mind az MCC stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához.