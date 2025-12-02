Az ipari és logisztikai ingatlanpiac egyszerre mutat túlkínálati jeleket és élénk bérlői aktivitást – a piac „kettős üzemmódban” működik. Bár az új fejlesztésekből származó kínálat jelentősen meghaladja a keresletet, a gazdasági környezet miatt a bérlők és befektetők óvatosak, mégis egyre aktívabban mozognak a piacon.

Magas üresedés, erősödő bérlői pozíciók

A hazai ipari-logisztikai állomány mára elérte a 6 millió négyzetmétert, ebből közel 4 millió négyzetméter Budapest térségében található. Az üresedés országosan 12 százalék fölött alakult, a fővárosi agglomerációban pedig 13 százalék felett jár – historikusan is magas érték. A túlkínálatot az új átadások felfutása okozza: a beruházók még a ciklus korábbi szakaszában elindított fejlesztéseket fejezik be, miközben a kereslet a korábbi rekordévekhez képest mérséklődött.

A bérleti tranzakciók 40 százaléka szerződésmegújításból származik, ami jól mutatja a bizonytalan környezetet, ugyanakkor jelzi: a bérlők kivárnak, és kedvezőbb feltételeket érhetnek el. A bérlők alkupozíciója most erősebb, mint az elmúlt évtizedben bármikor.

Kettős piac: futó projektek, egészséges kereslet

Miközben az átadások tovább növelhetik az üresedési rátát, a kereslet nem tűnt el. A bérlői oldalon erős aktivitás látható, a vidéki piacok sok esetben gyorsabban bővülnek, mint Budapest. A szakértők szerint a következő egy-két év döntő lesz: ha a kiköltözések mérsékeltek maradnak, az üresedés a 13–14 százalékos sávban tetőzhet, mielőtt csökkenő pályára áll.

A fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok mára nemcsak marketingelemek, hanem üzleti döntéseket meghatározó tényezők: a bérlők a kiszámítható üzemeltetési költségeket és a modern, környezettudatos épületeket preferálják.

Regionális fellendülés és növekvő befektetői bizalom

Közép- és Kelet-Európában a befektetési volumen 2025 első három negyedévében meghaladta a 7 milliárd eurót, ami erős növekedés az előző évhez képest. Bár a globális környezet továbbra is bizonytalan, a régió inflációja csökken, a fogyasztás stabil, és a foglalkoztatottság magas. Ennek köszönhetően a befektetők egyre bátrabban térnek vissza: a tőkeáramlás főként Lengyelországban és Csehországban erős, de Magyarországon is többszörösére nőtt az aktivitás.

A logisztikai ingatlanok továbbra is a legkedveltebb eszközök közé tartoznak, a hosszú távú szerződések és a stabil bérlői kereslet vonzó hozamkilátásokat kínálnak. Növekszik az érdeklődés az alternatív eszközkategóriák – adatközpontok, diák- és idősotthonok – iránt is.

Kilátások: óvatos stabilizáció

A szakértők arra számítanak, hogy a következő 12 hónapban fokozatos piaci helyreállás kezdődik. A hozamelvárások és az árak közötti különbség szűkül, a finanszírozási környezet stabilizálódik, a hazai tőke pedig egyre meghatározóbb. A trendek összességében azt mutatják, hogy bár rövid távon a túlkínálat nyomást gyakorol a piacra, középtávon a régió – és benne Magyarország – továbbra is vonzó befektetési célpont marad.

