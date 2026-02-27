Egyetlen nyári hónap adta a tavalyi éves lakáskárok mennyiségének közel harmadát

A lakáskárok száma 36 százalékkal emelkedett 2025-ben, miközben a szélsőséges időjárás egyre nagyobb szerepet játszik az ingatlanokat érintő káreseményekben – derült ki az MBH Bank reprezentatív kutatásából [1] és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. lakásbiztosítási állományára vonatkozó éves adataiból.

A közös elemzés szerint miközben nő a kárkifizetések összege, a háztartások egy része kevésbé készül fel pénzügyileg a váratlan helyzetekre, és továbbra is jelentős az alulbiztosítottság kockázata. A növekvő kockázatok miatt kiemelten fontos a megfelelő lakásbiztosítás kiválasztása, amelyben már mesterséges intelligencián alapuló szakértői támogatás is segíti az ügyfeleket.

2025-ben a lakáskárok száma jelentősen emelkedett, a kármennyiség 36 százalékkal nőtt az előző évekhez képest, amely csupán részben magyarázható a biztosítási állomány bővülésével. Az egész éves statisztikában meghatározó szerepet játszottak a nyári viharok, hatásukra a teljes éves kármennyiség mintegy 30 százaléka egyetlen hónapban, júliusban következett be. A károk átlagos kifizetése 2025-ben 113 ezer forint volt, amely 11 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest, a növekedés fő oka az építőanyag- és munkadíjak drágulása. Az adatok azt mutatják, hogy a lakóingatlanok egyre inkább ki vannak téve az időjárási szélsőségeknek, ami hosszabb távon növekvő kockázatot jelent az ingatlantulajdonosok számára.

A legtöbb kárt csőtörések okozzák, a legnagyobb veszteséggel a tűzkárok járnak

A CIG Pannónia adatai szerint a károk okai az elmúlt évekhez hasonlóan alakultak. Leggyakrabban csőtörések (37%) fordulnak elő, amelynek hátterében legtöbbször az elöregedett vezetékek, illetve a háztartási berendezések nem megfelelő vagy elhasználódott bekötése áll. Ezt követik a viharok és felhőszakadások (26%), majd az üvegtörések (12%), miközben a tűzesetek aránya alacsony (2%), ugyanakkor ezek járnak a legnagyobb anyagi veszteséggel, az átlagos kárösszeg tűzeset esetén megközelítette az 1 millió forintot, ami sokszorosa az átlagos összegnek. A szakértői tapasztalatok szerint az épületek rendszeres karbantartása és a megelőző ellenőrzések jelentősen csökkenthetik a kockázatot, még a tűzkárok jelentős része is elkerülhető lenne az elektromos és fűtési rendszerek rendszeres felülvizsgálatával és a tűzforrásokra való fokozottabb odafigyeléssel.

A károk területi eloszlása országszerte változó képet mutat a CIG Pannónia adatai szerint. A legtöbb káreseményt Budapesten (13%) jelentették, ezt Borsod-Abaúj-Zemplén (10%), Pest (9%) és Békés (8%) vármegye követte. A nyári viharok elsősorban a középső és a keleti országrészt érintették, míg a nyugati vármegyékben jóval alacsonyabb volt a károk aránya. [2]

Sokan tartanak a súlyos károktól, mégis gyengül a pénzügyi felkészültség

Az MBH Bank reprezentatív kutatása szerint az ingatlanokat érintő károk közül a lakosság leginkább a tűzesetektől, a viharkároktól és az elektromos meghibásodásoktól tart. A pénzügyi felkészültség a megelőző évhez képest összességében romlott: míg 2024-ben a válaszadók 68%-a nyilatkozott úgy, hogy félretesz előre nem látható helyzetekre, idén 62%-ra csökkent arányuk. A megkérdezettek 71%-a rendelkezik lakásbiztosítási szerződéssel, a bérlők körében ugyanakkor különösen alacsony ez a szám, mindössze mintegy harmaduk (33%) biztosított.

A lakásbiztosítással rendelkezők mintegy fele (55%) frissíti rendszeresen ingatlanának értékét, leggyakrabban a biztosítók jelzésére. Leginkább a családi házak tulajdonosai (61%) igazítják következetesebben biztosításukat a megváltozott értékekhez és kockázatokhoz.

„A lakóingatlanokat érintő káresetek nemcsak gyakoribbá, hanem sok esetben költségesebbé is váltak az elmúlt években. A szélsőséges időjárás, az infláció és az elöregedő épületállomány egyaránt növeli a potenciális kockázatot. Egy jól megválasztott és rendszeresen aktualizált lakásbiztosítás jelentősen mérsékelheti a váratlan események anyagi vonzatait, ezért különösen fontos, hogy az ingatlantulajdonosok időről időre felülvizsgálják szerződésüket, és gondoskodjanak a megfelelő fedezetről” – mondta Ungvári Krisztián, az MBH Bank partneri termékmenedzsment vezetője. „Kiváló alkalom erre az immár harmadik éve márciusban zajló lakásbiztosítási kampány, amikor a szerződés fordulójától függetlenül lehetőség nyílik a lakásbiztosítás aktualizálására vagy a biztosítóváltásra” – tette hozzá a szakember.

Az MBH Bank kiemelt figyelmet fordít arra, hogy országos fiókhálózatán keresztül magas színvonalú biztosítási megoldásokat tegyen elérhetővé. A CIG Pannónia Biztosító termékeinek közvetítésével az ügyfelek széles körű, rugalmasan személyre szabható fedezetek közül választhatnak, amelyek igazodnak az egyedi élethelyzetekhez. A megfelelő biztosítás és a kiegészítő szolgáltatások ideális kombinációjának kiválasztását mesterséges intelligencián alapuló szakértői támogatás segíti, elősegítve a tudatos döntést és az ingatlan, valamint a család biztonságának megerősítését.

„A biztosítási piacon ma azok a szereplők lesznek meghatározók, akik egyszerre kínálnak versenyképes díjakat, széles szolgáltatási kört és kiszámítható kárügyintézést. A CIG Pannónia Biztosító célja, hogy stabil, innovatív és ügyfélközpontú alternatívát jelentsen a magyar piacon. Az MBH Bankkal való stratégiai partnerségünk révén országos szinten tudjuk erősíteni jelenlétünket és még több ügyfél számára elérhetővé tenni modern biztosítási megoldásainkat” – mondta Kőrösi Zoltán, a CIG Pannónia Biztosító értékesítési vezérigazgató-helyettese.

[1] Adatok forrása: A kutatás 18–64 éves korosztályra reprezentatív mintán, 2026. január 26–29. között készült.

[2] Adatok forrása: Az adatok nem a teljes hazai lakásbiztosítási piacra vonatkozó információkat szemléltetik, kizárólag a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-nél bejelentett károkra vonatkoznak. A területi eloszlást a szerződések száma és a természeti károk helyei is befolyásolják.