Ezt rontják el sokan a nyugdíjmegtakarításnál – pedig a megoldás egyszerűbb lenne
Az újévi fogadalmak között szinte minden évben megjelenik a megtakarítás, a befektetés és a pénzügyi tudatosság. A probléma az, hogy ezek a célok sokszor már az év első napjaiban elbuknak, és utána hosszú hónapokra háttérbe is szorulnak. A Bankmonitor szakértői most egy olyan megoldásra hívják fel a figyelmet, amely segít abban, hogy ne csak elindulj, […]Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.