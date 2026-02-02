Több minden változik a személyi kölcsönöknél februárban
Január végén, február elején több bank is változtat a személyi hitelén: van, ahol csökkentenek a kamaton, máshol a maximális futamidő emelésével már 10 évre is fel lehet venni hazánk legnépszerűbb fedezetlen hitelét. De akad olyan pénzintézet is, ahol kamatot emeltek. A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönöknél is egyre fokozódik a verseny a bankok között. Ez […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.