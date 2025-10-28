Új építésű, exkluzív balatoni lakás Otthon Starttal? A MyLelle Residence-ben ez valóság!
A nyári szezon zárultával új lendületet kapott a munka Balatonlelle legújabb lakóparkjában, a MyLelle Residence-ben. A kivitelezés ütemterv szerint halad, így a cél, hogy a 2026-os nyári szezonban már az új tulajdonosok vehessék birtokba a modern, energiatakarékos otthonokat minden bizonnyal teljesülni fog. A szerkezetkész épület lakásainak 80%-a már elkelt, így a még elérhető otthonok igazi ritkaságnak számítanak a Balaton déli partján – különösen, hogy több lakás az Otthon Start Program keretében is megvásárolható.
Beköltözés 2026 nyarán – otthon a Balaton
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek