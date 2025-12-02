Luxusélet a Budai Vár szomszédságában – prémium, panorámás otthon az Attila úton

Budapest egyik legvonzóbb pontján kínálunk egy különleges ingatlant: a történelem, a természet és a modern városi elegancia egyetlen térben találkozik ebben a 75 m²-es, újszerű, A+ energiahatékonyságú luxuslakásban. A Várnegyed és a Tabán határán fekvő otthon hatalmas, 25 m²-es napfényes terasszal és lenyűgöző panorámával várja új tulajdonosát.

Prémium lokáció – a Vár lábától a Tabán zöldjéig

A lakás Krisztinaváros egyik legértékesebb részén található, egy 6. emeleti, világos, panorámás otthon, ahol minden nap egy kicsit ünnep. A délnyugati terasz egész nap…