Ünnepi költések és a láthatatlan pajzs: Így védi a pénzed az egyszer használatos bankkártya!

Az internetes vásárlások során kétségkívül a biztonság a legfontosabb szempont – főleg az ünnepek, Black Friday akciók idején, vagy ismeretlen webshopokban. Az új digitális szolgáltatás, az ingyenes, egyszer használatos bankkártya azonnali védelmet nyújt az adathalászat és visszaélések ellen, ráadásul megakadályozza a rejtett, ismétlődő előfizetéseket is. Néhány kattintás, és biztonságban tudhatod pénzedet.​ Ajándékvásárlás, külföldi webshopok, rejtett […]