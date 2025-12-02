Ünnepi költések és a láthatatlan pajzs: Így védi a pénzed az egyszer használatos bankkártya!
Az internetes vásárlások során kétségkívül a biztonság a legfontosabb szempont – főleg az ünnepek, Black Friday akciók idején, vagy ismeretlen webshopokban. Az új digitális szolgáltatás, az ingyenes, egyszer használatos bankkártya azonnali védelmet nyújt az adathalászat és visszaélések ellen, ráadásul megakadályozza a rejtett, ismétlődő előfizetéseket is. Néhány kattintás, és biztonságban tudhatod pénzedet. Ajándékvásárlás, külföldi webshopok, rejtett […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megvásárolta a magyar kézifegyver-fejlesztés meghatározó vállalatának többségi tulajdonrészét
A vállalat 2017 óta fejleszti saját tervezésű kézifegyver-családját.