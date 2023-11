Budán lakni korántsem csak földrajzi kérdés, hanem egyenesen életstílus. Azoknak, akik nem kötnek kompromisszumokat és nem érik be a tökéletesnél kevesebbel az otthonuk terén sem, ideális megoldást jelent a Diana Társasház a XII. kerület szívében. A mindössze öt luxuslakásból álló, háromszintes társasház egy erdősávval határos, csendes zsákutcában, mintegy 2000 négyzetméteres telken helyezkedik el. A tágasság…

The post Luxus és kényelem Budán appeared first on Otthontérkép Magazin.