Lezárult a távhőpályázat: MINDEN pénz elfogyott – több száz társasház járt jól, a többieknek várniuk kell!

Vége, ennyi volt: kimerült az Energiaügyi Minisztérium 5 milliárd forintos lakossági kerete, amelyet a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók telepítésére lehetett igénybe venni. A pénz elfogyott, a jelentkezés lezárult – aki kimaradt, az most valóban lemaradt – tájékoztatott a Portfolio.

A több mint 900 beadott kérelem közel kétharmadát pozitívan bírálták el, amivel gyakorlatilag teljesen elolvadt az eredeti forrás. A nyári indulás óta 612 társasház és lakásszövetkezet jutott hozzá a fejlesztéshez önerő nélkül, 100 százalékban vissza nem térítendő támogatással. Ez azt jelenti,…