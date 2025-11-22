A kérdés adott: hirdetni akarsz vagy eladni? Egyáltalán nem mindegy!
Ez a kérdés sokkal fontosabb, mint elsőre tűnik. Hirdetni bárki tud: feltöltheted az ingatlanodat több online portálra vagy akár kitűzhetsz róla egy cetlit a buszmegállóban. Azonban ha valóban el is akarod adni, akkor ennél jóval tudatosabb és összetettebb megközelítésre van szükség. Nem mindegy ugyanis, hol jelenik meg a hirdetésed, és az sem, hogyan. Ebben szeretnénk most iránymutatást adni.
Találd meg és szólítsd meg a megfelelő célcsoportot
Egy sikeres ingatlaneladás olyan, mint egy gondosan megépített kártyavár: minden elem pontosan a helyére…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek