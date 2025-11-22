A kérdés adott: hirdetni akarsz vagy eladni? Egyáltalán nem mindegy!

Ez a kérdés sokkal fontosabb, mint elsőre tűnik. Hirdetni bárki tud: feltöltheted az ingatlanodat több online portálra vagy akár kitűzhetsz róla egy cetlit a buszmegállóban. Azonban ha valóban el is akarod adni, akkor ennél jóval tudatosabb és összetettebb megközelítésre van szükség. Nem mindegy ugyanis, hol jelenik meg a hirdetésed, és az sem, hogyan. Ebben szeretnénk most iránymutatást adni.

Találd meg és szólítsd meg a megfelelő célcsoportot

Egy sikeres ingatlaneladás olyan, mint egy gondosan megépített kártyavár: minden elem pontosan a helyére…