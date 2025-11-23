Brutális kreativitás a magyar egyetemistáktól: olyan ingatlanfejlesztési ötleteket tettek le az asztalra, hogy a szakma csak pislog!

Magyar egyetemista csapat tarolt az idei, már legendásnak számító IFK Hallgatói Ötletbörzén: a „Habitat” projekt olyan futurisztikus és városformáló koncepciót mutatott be, hogy az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület nemcsak az idei IFK Talentum 2025 díjat adta nekik, hanem egyenesen a nemzetközi ingatlanvilág felé is megnyitotta az ajtót – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Az idei verseny nem semmi volt:• egy új minivárosközpont megtervezése az Üllői út–Ecseri út csomópontban• a híres Globe 13 Irodaház teljes újragondolása a Váci úton

✨ És ami kiderült:A…