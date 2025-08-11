Lakáshitel-forradalom indul szeptemberben? – A szakértők szerint a 3%-os hitel mindent felforgat!
Elég volt egy bejelentés, és máris felforrósodott a levegő az ingatlanpiacon! A Bankmonitor elemzője szerint a szeptemberben induló 3%-os Otthon Start lakáshitel felrobbantja a hitelpiacot – akár a teljes piac felét is elviheti ez az egyetlen program!
Már most őrült kereslet van – és még el sem indult!
„Olyan portálok is vannak, ahol a bejelentés óta már többen keresnek lakást, mint előtte!” – árulta el Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója az M1 csatornán. Szerinte igazi ingatlanpiaci rohamra készülhetünk, és…
