Lakáshitel 2026: minden feltétel egy helyen – ezek nélkül esélyed sincs lakást venni

Lakást vennél 2026-ban? Akkor van egy rossz és egy jó hírünk.A rossz: hitel nélkül szinte lehetetlen.A jó: ha tudod, mire figyelnek a bankok, óriási előnybe kerülsz.

A lakáshitelezés 2025-ben már rekordot döntött: 1427 milliárd forintnyi lakáshitelt vettek fel a magyarok az év első tíz hónapjában, ami önmagában több volt, mint a teljes 2024-es év. És a jelek szerint 2026 még ennél is erősebb lehet, főleg az Otthon Start miatt – olvashatjuk a Bankmonitor cikkében.

Lakást vennél Otthon Starttal? Nézz szét…