Luxus a hegytetőn: az állam eladná a frissen felújított elnöki rezidenciát is magában foglaló villaparkot

Alig telt el néhány év a nagyszabású felújítás óta, máris kalapács alá kerülhet Magyarország egyik legértékesebb állami ingatlana. Az állam megválna attól a svábhegyi villaparktól, amelynek része a köztársasági elnöki rezidencia is. Az ár nem aprópénz: több mint 28 milliárd forint a tét – derül ki az Mfor.hu cikkéből.

Milliárdokért kínálják a hegyvidéki presztízs-ingatlant

A XII. kerületben, a Svábhegy egyik legexkluzívabb részén fekvő, Béla király út környéki villapark összesen 16 417 négyzetméternyi épületállománnyal rendelkezik. A területet több ikonikus utca határolja,…