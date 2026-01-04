Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen dokumentumokat kell összegyűjtened? Hogyan néz ki maga a hiteligénylés? Ezekre a kérdésekre kaphatsz választ, ha elolvasod a Bankmonitor legújabb cikkét. Az MNB statisztikái alapján 2025. első tíz hónapjában 1427 milliárd forint összegben […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.