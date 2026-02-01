Lakásdömping Budapesten: soha nem épült még ennyi új lakás, miközben elszabadultak az árak
Rekordközeli kínálat, 1,7 millió forintos átlagár és egy furcsa jelenség: egyes kerületekben a panelek már utolérték az új lakásokat – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Egyszerre pörög és feszül túl a budapesti újlakás-piac.
2025-ben nem lassult a kereslet, miközben a fejlesztők évek óta nem látott tempóban öntötték a piacra az új projekteket. Az eredmény: látványosan bővülő kínálat, növekvő eladatlan készlet és egy új árszint, amelyet korábban legfeljebb a prémium lokációkban lehetett elképzelni.
Az OTP Jelzálogbank friss Budapesti Újlakás Értéktérképe alapján a…Tovább a teljes cikkre
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.