Rezsisokk januárban? Itt a rezsistop minden titka: 30% kedvezmény jár, de sokan csak nyilatkozattal kapják meg
30 százalékos kedvezmény a januári rezsiszámlákra – elsőre jól hangzik, de nem mindenkinél ugyanúgy működik a rendszer. Van, akinek automatikusan jár a könnyítés, másoknak viszont határidőre nyilatkozniuk kell, különben rossz helyre kerül a kedvezmény – vagy akár el is bukhatják azt.
A kormány a rendkívüli hidegre hivatkozva döntött a januári rezsistopról, amely több millió háztartást érint, de a részletek elsőre sokak számára zavarosak. A Pénzcentrum összeszedte a 15+1 legfontosabb kérdést és választ, hogy pontosan lásd: kinek jár a pénz, mikor…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.