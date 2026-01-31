Használt lakás, használt ház: egy piac, két történet
Január végén a használt lakások és házak piacán is egyre nehezebb megkerülni azt a kérdést, amely az elmúlt hónapokban a kiadó ingatlanoknál már markánsan megjelent: vajon a bérleti piacon tapasztalt lassulás elkezdi-e utolérni a használt adásvételi szegmenst is, vagy egyelőre csak átmeneti kivárást látunk a vevői oldalon.
Az árak mindenesetre decemberhez képest enyhe korrekciót mutatnak. A rövid távú mozgások azonban csak a kép egyik felét adják. Ha egy éves távlatban nézzük a használt piac teljesítményét, már jóval vegyesebb képet kapunk:…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.