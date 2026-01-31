Használt lakás, használt ház: egy piac, két történet

Január végén a használt lakások és házak piacán is egyre nehezebb megkerülni azt a kérdést, amely az elmúlt hónapokban a kiadó ingatlanoknál már markánsan megjelent: vajon a bérleti piacon tapasztalt lassulás elkezdi-e utolérni a használt adásvételi szegmenst is, vagy egyelőre csak átmeneti kivárást látunk a vevői oldalon.

Az árak mindenesetre decemberhez képest enyhe korrekciót mutatnak. A rövid távú mozgások azonban csak a kép egyik felét adják. Ha egy éves távlatban nézzük a használt piac teljesítményét, már jóval vegyesebb képet kapunk:…