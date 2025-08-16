Lakásbérlés? Ezt a hibát ha elköveted, millióid bánhatják – és nem is tudsz róla!
Az új tanév közeledtével elszabadult az albérletpiac: az árak az egekben, a kereslet őrült tempóban nő, és egy rossz döntés szó szerint romba döntheti a pénzügyi helyzetedet. Most kiderül, mi az a láthatatlan buktató, amibe bérlők és bérbeadók egyaránt belefutnak – és hogyan védekezhetsz ellene, mielőtt túl késő!
A kaució nem ment meg!
Sokan azt hiszik, a két-három havi kaució elég biztosíték. Tévedés! Ha gond van – elmaradt bérleti díj, rezsihátralék, vagy vitás kiköltözés – közjegyzői okirat nélkül csak évekig…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.