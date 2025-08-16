Ingatlanpiaci robbanás jöhet! – Több ezer új lakás indulhat, a kormány a Bankszövetséggel egyeztetett az Otthon Startról
Forr a levegő az ingatlanszektorban: több tucat új fejlesztés startolhat el, és már most látszik, hogy a FIX 3%-os hitel feltételeihez igazodó projektek felpörgethetik az egész piacot. Panyi Miklós államtitkár szerint a programiroda felállt, a rendelet életbe lépett, és jöhetnek a gyorsított engedélyek minden olyan fejlesztésre, ami legalább 250 lakásos és 70%-ban megfelel az Otthon Start szabályainak.
Jönnek az olcsóbb négyzetméterárak!
Több fejlesztő bejelentette: a korábban tervezett 1,5 millió Ft feletti ár helyett 1,5 millió Ft alá viszik a négyzetméterárat…
