Ingatlanpiaci robbanás jöhet! – Több ezer új lakás indulhat, a kormány a Bankszövetséggel egyeztetett az Otthon Startról

Forr a levegő az ingatlanszektorban: több tucat új fejlesztés startolhat el, és már most látszik, hogy a FIX 3%-os hitel feltételeihez igazodó projektek felpörgethetik az egész piacot. Panyi Miklós államtitkár szerint a programiroda felállt, a rendelet életbe lépett, és jöhetnek a gyorsított engedélyek minden olyan fejlesztésre, ami legalább 250 lakásos és 70%-ban megfelel az Otthon Start szabályainak.

Jönnek az olcsóbb négyzetméterárak!

Több fejlesztő bejelentette: a korábban tervezett 1,5 millió Ft feletti ár helyett 1,5 millió Ft alá viszik a négyzetméterárat…