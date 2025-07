Lakásár-őrület Budapesten: 22%-os drágulás, és az Otthon Start még el sem indult!

Berobbantak a lakásárak 2025 elején – Budapesten már most is brutális az emelkedés, de a java még csak most jön! Az MNB friss jelentése szerint már az első negyedévben elszálltak az árak – és az Otthon Start csak olaj lehet a tűzre.

Mi történik a lakáspiacon?

Az MNB friss lakásárindexe szerint:

Budapesten 22,3%-kal drágultak a lakások éves alapon.

Vidéki városok: +13,9%

Községek: +10%

Országos átlag: +15,3%

És ez még az Otthon Start hatása előtt történt.

Brutális negyedéves növekedés

Budapesten 3,9%…