Közvetlenül a Balaton hullámai mellett – mediterrán luxusvilla új tulajdonosát keresi
Balatonmáriafürdő már több mint 125 éve a déli part egyik legkedveltebb üdülőhelye. A település elnevezése Andrássy Máriára, gróf Széchényi Imre feleségére utal, aki komoly szerepet vállalt a tóparti turizmus fejlődésében.A mai Balatonmáriafürdő békés, családbarát és biztonságos környezetet kínál, ahol a helyiek és a vendégek egyaránt élvezhetik a természet közelségét, a nyugodt vízparti atmoszférát, a gazdag gasztronómiai kínálatot és a kulturális programokat.
A villa legfontosabb jellemzői – prémium kivitelezés és időtlen elegancia
A luxusvilla kivitelezése egyszerre kortalan és modern: a portugál…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A „milliárdosok bunkerében” tervezhet titkos megállapodást Európa háta mögött Washington és Moszkva
Ukrajnai béketerv helyett valami egészen mással állhatott elő a Fehér Ház és a Kreml.