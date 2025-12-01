Potenciális lakossági befektetőket keres az MBH Bank

A jelen közlemény (értékpapír) reklám. Elindult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítése, ami 2025. november 25-től december 12-ig tart! A lakossági befektetők egyszerű igénylési folyamat mellett, személyesen vagy online is igényelhetik a papírokat a kijelölt forgalmazóknál – az alábbi cikkből kiderülnek a részletek is! Az MBH Bank egy olyan nyilvános részvényértékesítést hajt végre, amelyhez – méretét […]