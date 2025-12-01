Az új személyi hitelek fele korábbi kölcsön kiváltására mehet. Mit nyerhetnek ezzel az adósok?

Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok. Ezzel a lépéssel a kölcsönre visszafizetendő összeget akár 5 százalékkal csökkenthetik. A személyi kölcsönök töretlen népszerűségnek örvendenek hazánkban, az MNB statisztikái alapján a magyarok több mint 520 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal […]