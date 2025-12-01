Az új személyi hitelek fele korábbi kölcsön kiváltására mehet. Mit nyerhetnek ezzel az adósok?
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok. Ezzel a lépéssel a kölcsönre visszafizetendő összeget akár 5 százalékkal csökkenthetik. A személyi kölcsönök töretlen népszerűségnek örvendenek hazánkban, az MNB statisztikái alapján a magyarok több mint 520 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A „milliárdosok bunkerében” tervezhet titkos megállapodást Európa háta mögött Washington és Moszkva
Ukrajnai béketerv helyett valami egészen mással állhatott elő a Fehér Ház és a Kreml.