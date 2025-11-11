Kivezetik a nagy lakáskedvezményt? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma – jön a szigorítás 2026-tól?

Egy év sem maradt hátra, és megszűnhet az egyik legnépszerűbb lakáscélú kedvezmény, amellyel eddig akár milliókat lehetett megspórolni ingatlanvásárlásnál vagy hiteltörlesztésnél. A kormány 2025 végéig engedélyezi, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat lakásvásárlásra fordítsák, 2026-tól várhatóan megszűnik ez a lehetőség – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.

A Nemzetgazdasági Minisztérium megszólalt az ügyben: egyelőre nincs döntés a hosszabbításról. Ez pedig azt jelenti, hogy akinek van félretett pénze a nyugdíjpénztárban, annak most kell lépnie, ha lakáscélra használná fel.

Egy szabály, ami milliókat mozgatott meg…