Kiadó exkluzív, polgári lakás Újlipótváros szívében

Újlipótváros mindig is a pesti belváros egyik legkeresettebb negyede volt – a Duna-part közelsége, a hangulatos kávézók, valamint a környék patinás, mégis élettel teli atmoszférája miatt. Most egy ritkán elérhető, exkluzívan felújított, 77 négyzetméteres polgári lakás várja új bérlőjét a városrész szívében.

A földszinti, utcára néző lakás elegáns, nagy belmagasságával és tágas tereivel azonnal megfogja az embert. A világos, amerikai konyhás nappali ideális helyszín a mindennapi élethez és a vendégek fogadásához, míg a két külön nyíló hálószoba a kényelmet és…