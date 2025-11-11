Beköltözési STOP a budai agglomerációban? Akár 5 milliót is fizethet, aki Törökbálintra költözne
Törökbálint, az egyik legnépszerűbb agglomerációs város most hatalmas port kavaró lépésre készül: akár 5 millió forintos “betelepülési díjat” is fizethetnek azok, akik itt szeretnének ingatlant vásárolni vagy letelepedni – számolt be a Pénzcentrum. A döntés célja, hogy a város megvédje túlterhelt infrastruktúráját – a lakosság viszont már most forrong.
Pénzért költözhetsz be?
Szőke Péter polgármester közölte, hogy az új szabályozás szerint:
• az ingatlant vásárlóknak akár 5 millió forintot,• az új lakosként bejelentkezőknek pedig 1 millió forintot kellene fizetniük.
Az…
