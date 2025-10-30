Magyarország ebben is sereghajtó Kelet-Közép-Európában

Sajnos az elmúlt pár évtizedben a magyar emberek már megszokhatták, hogy Magyarországot több mutató szerint sereghajtónak tekintik. Ez alól a nyugdíjmegtakarítások sem jelentenek kivételt, ami nagyrészt az akkori kormány 2011-es döntésére vezethető vissza. A 2010-es évtized elején a magánnyugdíjpénztárak vagyonát beolvasztották az állami nyugdíjrendszerbe. Akkoriban a nyugdíjrendszer rövid távú finanszírozhatóságának helyreállításával és az államadósság csökkentésével […]