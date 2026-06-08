Nincs már félmillió alatt kereső járás Magyarországon – a saját otthon mégis fél országnak elérhetetlen
Magyarországon már nincsen olyan járás, ahol a bruttó átlagkereset ne érné el a félmillió forintot. Papíron tehát mindenhol egyre jobban élünk. A valóságban viszont ugyanez az adat egy sokkal kínosabb igazságot takar, a fizetések közeledtek egymáshoz, de az, hogy ki tud a béréből saját otthont venni, kettéhasította az országot. A friss járási adatok alapján ugyanakkor […]Tovább a teljes cikkre
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