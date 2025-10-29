Statikus tervező mérnököt keres a KreaBIM Kft. – alkotói szemléletű, változatos projektek Dunakeszin

A KreaBIM Kft. dinamikusan fejlődő, innovatív tervezőiroda, amely statikus tervező mérnök pozícióba keres tapasztalt építőmérnök kollégát Dunakeszire. A cég olyan szakembert vár, aki nem csupán tervez, hanem alkot, és szívesen vesz részt családi házak, társasházak, irodaházak, ipari csarnokok, hidak és közintézmények tartószerkezeti terveinek megvalósításában.

Változatos feladatok, modern eszközök

A statikus tervező munkakörben zsaluzási és vasalási tervek készítése (ALLPLAN) és acélszerkezeti tervek megalkotása (Advance Steel) is a feladat része. A munkafolyamat 3D modellezéssel indul, így ez a pozíció nem egyszerű rajzolói…