Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Kiadó panorámás, nagy teraszos lakás a XIII. kerület szívében – azonnal költözhető, teljesen bútorozott otthon a Mohács utcában

Ha egy kényelmes, stílusos és modern kiadó lakást keresel Budapest egyik legkedveltebb városrészében, ez a XIII. kerületi gyöngyszem biztosan elnyeri a tetszésed. A Mohács utcában található, 63 m²-es, világos lakás különlegessége a 26 m²-es, hatalmas terasz, ahonnan igazi városi oázis tárul eléd – tökéletes helyszín egy reggeli kávéhoz, napozáshoz vagy baráti estékhez a város felett.

Tágas, modern és barátságos belső tér
A nagy teraszos lakás minden részletét a praktikum és a kényelem jegyében alakították ki, így az új bérlőnek tényleg…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori