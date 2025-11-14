Karácsonyi költekezési rekord jöhet – de a Black Friday-csapdákra is figyelni kell

A magyarok idén átlagosan 129 ezer forintot terveznek az ünnepi kiadásokra – derül ki a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb adataiból. Ez 26%-os növekedést jelent tavalyhoz képest, miközben a válaszadók 14% elismeri, hogy januárban kénytelen visszafogni a költéseit. Hogyan vásároljunk biztonságosan az ünnepi akciók, például a Black Friday idején? Ki miből finanszíroz? A magyarok idén átlagosan A […]