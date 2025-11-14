Karácsonyi költekezési rekord jöhet – de a Black Friday-csapdákra is figyelni kell
A magyarok idén átlagosan 129 ezer forintot terveznek az ünnepi kiadásokra – derül ki a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb adataiból. Ez 26%-os növekedést jelent tavalyhoz képest, miközben a válaszadók 14% elismeri, hogy januárban kénytelen visszafogni a költéseit. Hogyan vásároljunk biztonságosan az ünnepi akciók, például a Black Friday idején? Ki miből finanszíroz?
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek