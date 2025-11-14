Ha még idén lépsz, 130 ezer forintot visszakérhetsz az államtól
Az állam bizonyos öngondoskodási formákat kiemelten fontosnak tart, ezért ezek ösztönzésére még azt is vállalja, hogy kevesebb adóbevételhez jut. Ilyen terület például a nyugdíj- és egészségügyi felkészülés, vagyis azok az előtakarékossági megoldások, amelyek jövőbeni biztonságunkat szolgálják. Ez azt jelenti, hogy ha van nyugdíjbiztosításod, az állam akár 130 ezer forinttal is támogat — mégpedig adóvisszatérítés formájában. […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek