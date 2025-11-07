Kiadó iroda/üzlethelyiség Angyalföld központjában – azonnal költözhető, modern tér a Kartács utcában
Budapest XIII. kerületének egyik legkeresettebb részén, Angyalföld szívében kiadó egy utcafronti bejáratú, 88 m²-es, üvegportállal rendelkező iroda vagy üzlethelyiség. A letisztult, modern belső kialakításnak és a rugalmas térszervezésnek köszönhetően tökéletes választás lehet irodának, bemutatóteremnek, szalonnak, szolgáltató egységnek vagy akár webshop átvételi pontnak is. A helyiség azonnal birtokba vehető.
Kiváló lokáció – frekventált, mégis csendes környezet
A kiadó iroda vagy üzlethelyiség Angyalföld dinamikusan fejlődő üzleti és lakóövezetében, a Kartács utcában található. A környék jól ismert a jó megközelíthetőségéről, a folyamatosan bővülő…
